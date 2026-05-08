Host Hotels Resorts präsentierte Quartalsergebnisse

Host Hotels Resorts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Host Hotels Resorts ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,65 Milliarden USD gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at