|
20.02.2026 06:31:28
Host Hotels Resorts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Host Hotels Resorts lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,20 USD. Im letzten Jahr hatte Host Hotels Resorts einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 1,60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Host Hotels Resorts 1,43 Milliarden USD umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,10 USD gegenüber 0,990 USD im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Host Hotels Resorts in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,11 Milliarden USD im Vergleich zu 5,68 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.