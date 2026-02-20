Host Hotels Resorts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Host Hotels Resorts lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,20 USD. Im letzten Jahr hatte Host Hotels Resorts einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1,60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Host Hotels Resorts 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,10 USD gegenüber 0,990 USD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Host Hotels Resorts in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,11 Milliarden USD im Vergleich zu 5,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at