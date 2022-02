Hot-Stock Frequentis: Drohnen mit „sehr viel Potential“ - Lob von Ehang

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Drohnen bringen uns im Jahr 2030 duftende Pizzas und Amazon-Pakete und fungieren eines Tages als autonom fliegende Taxis – der Himmel wird voll davon sein. Der Spezialist für die Luftraumüberwachung Frequentis hilft, inmitten des Drohnen-Booms den Überblick zu behalten.Anfang Februar wählte nun die australische Flugsicherung die Österreicher für die Teilnahme an einem Auswahlverfahren zur Erstellung des ersten australischen Fluginformationsmanagement-Systems aus. Das System werde die Integration von Drohnen im bodennahen Luftraum unterstützen. Frequentis werde neben drei weiteren Unternehmen ein zugeschnittenes System entwickeln, Testflüge sind noch 2022 vorgesehen.Auch das Kerngeschäft entwickelt sich trotz Corona-Flugreduzierungen überraschend gut. Bereits im Oktober 2021 hatte CEO Norbert Haslacher gegenüber dem AKTIONÄR Hot Stock Report erklärt: „Die von Frequentis gelieferten Produkte sind Teil der sicherheitskritischen und damit nicht verzichtbaren nationalen Infrastruktur. Diese muss immer vorhanden und betriebsbereit sein – unabhängig von der Anzahl der Flüge oder der Zahl der Einsätze von Polizei, Rettung oder Feuerwehr." Nun hat Frequentis vor wenigen Tagen geliefert: Der Umsatz wurde 2021 von 300 auf 330 Millionen Euro und das EBIT überraschend stark auf 28 Millionen Euro gesteigert. Positiv: Der Auftragseingang stieg von 315 auf 330 Millionen Euro.Die Drohnen-Flugraumüberwachung hat einem Sprecher des Passagierdrohnen-Pioniers Ehang zufolge „sehr viel Potential und ist definitiv ein riesen Wachstumsmarkt." Spannend: Ehang blicke auf erste „gut verlaufende Projekte" mit Frequentis, war Ende 2021 im Report zu lesen.„Wird stark steigen"Folgend ein Auszug aus dem Interview von Frequentis-Chef Norbert Haslacher, das im Oktober im Hot Stock Report erschienen ist. „Wir erwarten, dass der von uns adressierbare Drohnenmarkt relativ groß sein wird. Bei der norwegischen Flugsicherung Avinor ist auf 18 Flughäfen bereits ein Frequentis-System zur Steuerung von Drohnen-Flügen in Betrieb. Die Lösung ermöglicht den Fluglotsen in Echtzeit Luftraumregeln und -beschränkungen festzulegen, Flugpläne zu überprüfen und Freigaben für Drohnen-Piloten zu erteilen. Bei der Drohnenabwehr sind wir an Forschungsprojekten beteiligt."Haslacher zufolge ist für den Zukunftsmarkt jedoch etwas Geduld notwendig. Es sei schwer zu sagen wann genau daraus bedeutende Umsätze lukriert werden könnten. Die EU-Regularien für diese Industrie seien noch in Ausarbeitung, der gesamte Drohnen-Markt befindet sich derzeit im Aufbau.Aber: „Wir erwarten, dass sich der relative Anteil von Drohnen zum herkömmlichen Flugverkehr deutlich zugunsten von Drohnen verschiebt. Die Anzahl der Drohnen wird also stark ansteigen."Interessante Aussage zur Chancen einer verbesserten Umsatzqualität: „Es ist unser Ziel den Software-Anteil von 30 bis 40 Prozent am Gesamtumsatz Jahr für Jahr zu erhöhen. Derzeit gehen wir mit den ersten Cloud- und SaaS-Modellen auf den Markt."