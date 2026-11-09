Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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09.11.2026 19:16:00
Hot U.S. inflation hasn’t cooled off. Rising consumer prices to keep Fed rate hike on track.
Rising prices point to the Fed increasing borrowing costs before Christmas.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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