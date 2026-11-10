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WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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10.11.2026 16:04:05

Hot US inflation seals December rise and brings larger increase into play

Energy inflation largely dropped out of the headline rate in October and added to worries of inflation persistenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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