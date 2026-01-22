|
Hotdog-Marke Nathan's für 450 Millionen Dollar verkauft
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Würstchen-Spezialist Nathan's Famous, bekannt als Namensgeber des Hotdog-Wettessens auf Coney Island, wechselt für 450 Millionen Dollar den Besitzer. Käufer ist der Fleischkonzern Smithfield Foods, der seit 2014 bereits die Lizenz für Produktion und Verkauf von Nathan's-Produkten in den USA und Kanada hielt. Diese Lizenz war bis 2032 befristet. Der Firmengeschichte zufolge eröffnete Nathan Handwerker seinen ersten Hotdog-Stand am Vergnügungspark von Coney Island im Jahr 1916. Die Familie übergab in den 80er Jahren die Kontrolle an Investoren. Das traditionelle Hotdog-Wettessen findet am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli unter großen Nathan's-Logos am ersten Lokal der Firma statt. Der aktuelle Rekordhalter Joey Chestnut schluckte 2021 binnen zehn Minuten 76 Hotdogs./so/DP/zb
