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18.05.2026 06:31:29
Hoteis Othon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hoteis Othon hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,91 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hoteis Othon 0,680 BRL je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Hoteis Othon 68,4 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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