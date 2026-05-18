Hoteis Othon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hoteis Othon äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 BRL gegenüber 0,680 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 68,4 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at