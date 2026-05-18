|
18.05.2026 06:31:29
Hoteis Othon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hoteis Othon äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 BRL gegenüber 0,680 BRL im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 68,4 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!