WKN DE: A0YAKV / ISIN: US4485791028

17.02.2026 06:07:39

Hotel-Erbe Pritzker verlässt Hyatt wegen Epstein-Kontakten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Enthüllungen um Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwingen eine weitere prominente Figur der US-Geschäftswelt zum Rückzug. Milliardärserbe Thomas Pritzker gab den Vorsitz im Aufsichtsrat des Hotelkonzerns Hyatt auf und wird das Gremium verlassen. Er wolle mit dem Schritt angesichts seiner Kontakte zu Epstein und dessen verurteilter Vertrauten Ghislaine Maxwell Hyatt schützen, teilte der 75-jährige Pritzker mit. Er bedauere zutiefst seine Epstein-Verbindungen.

Jüngst veröffentlichte Unterlagen aus den Epstein-Ermittlungen legten offen, dass Thomas Pritzker über Jahre häufig Kontakt zu Epstein hatte. Erst vergangene Woche war die Chefjuristin der Bank Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, wegen ihrer Verbindungen zu Epstein zurückgetreten.

Thomas' Vater Jay Pritzker hatte die Hyatt-Kette seit den 50er Jahren auf Basis eines Hotels in Los Angeles aufgebaut und die Familie hat weiterhin weitgehende Kontrolle bei dem Konzern. Thomas Pritzker war zeitweise auch Hyatt-Chef und hielt mehr als 20 Jahre den Vorsitz im Verwaltungsrat./so/DP/zb

