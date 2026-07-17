Accor Aktie
WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404
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17.07.2026 06:00:23
Hotel group Accor hired law firm to investigate conduct of CEO Bazin
Report found no wrongdoing after probing allegations of impropriety in Accor’s dealings with associates of BazinWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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