Hotel Leela Venture hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hotel Leela Venture hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 466,8 Millionen INR – ein Plus von 14,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hotel Leela Venture 407,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at