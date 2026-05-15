Hotel Leela Venture zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hotel Leela Venture hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 634,5 Millionen INR – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hotel Leela Venture 592,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 INR, nach 0,400 INR im Vorjahresvergleich.

Hotel Leela Venture hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at