HOTEL NEWGRAND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HOTEL NEWGRAND hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 254,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOTEL NEWGRAND 154,97 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,58 Prozent auf 1,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at