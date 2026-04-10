HOTEL NEWGRAND stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HOTEL NEWGRAND hat am 08.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 198,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 159,77 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat HOTEL NEWGRAND im vergangenen Quartal 1,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOTEL NEWGRAND 1,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at