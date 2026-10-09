HOTEL NEWGRAND vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HOTEL NEWGRAND gab am 08.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 71,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -119,650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent auf 1,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at