HOTEL NEWGRAND veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HOTEL NEWGRAND hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 24,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 87,38 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOTEL NEWGRAND einen Umsatz von 1,62 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 170,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte HOTEL NEWGRAND ein EPS von 256,95 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 6,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at