|
14.01.2026 06:31:28
HOTEL NEWGRAND veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
HOTEL NEWGRAND hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 24,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 87,38 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOTEL NEWGRAND einen Umsatz von 1,62 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 170,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte HOTEL NEWGRAND ein EPS von 256,95 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 6,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins erwartet - Tech-Werte stark -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag gespalten starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.