14.01.2026 06:31:28

HOTEL NEWGRAND veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HOTEL NEWGRAND hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 24,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 87,38 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOTEL NEWGRAND einen Umsatz von 1,62 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 170,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte HOTEL NEWGRAND ein EPS von 256,95 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 6,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins erwartet - Tech-Werte stark -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag gespalten starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen