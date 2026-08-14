Hotel Properties Aktie
WKN: 871369 / ISIN: SG2P14002527
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14.08.2026 15:11:48
Hotel Properties falls into the red with S$39.1 million H1 net loss
Loss per share comes in at S$0.0819, reversing from earnings per share of S$0.0134 in H1 FY2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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