Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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31.07.2026 12:52:44
Hotel Properties Limited expects a net loss for H1 after negative impact from Middle East conflict
Borrowing costs remain elevated as a result of additional borrowings undertaken to fund new acquisitionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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