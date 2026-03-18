Perpetual LtdShs Aktie
WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9
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18.03.2026 16:42:14
Hotel Properties prices $150 million perpetual securities at 4.38%
Net proceeds will be used to refinance existing borrowings and fund working capital requirementsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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