Hotel Rugby: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hotel Rugby hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR gegenüber -0,060 INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,150 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at