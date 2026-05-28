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28.05.2026 06:31:29
Hotel Rugby: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hotel Rugby hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR gegenüber -0,060 INR im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,150 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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