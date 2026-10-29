Hotel Shilla: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hotel Shilla hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 960,27 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3940,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hotel Shilla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 959,03 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 025,69 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at