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27.04.2026 06:31:29
Hotel Shilla gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hotel Shilla hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 149,95 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hotel Shilla ein EPS von -163,000 KRW je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hotel Shilla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 053,49 Milliarden KRW im Vergleich zu 971,79 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 152,82 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1 049,76 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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