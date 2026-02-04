Hotel Shilla hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hotel Shilla hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 415,68 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1727,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hotel Shilla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 045,38 Milliarden KRW im Vergleich zu 947,81 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1638,18 KRW sowie einem Umsatz von 1 037,79 Milliarden KRW gerechnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4321,200 KRW. Im Vorjahr hatten -1625,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4 068,31 Milliarden KRW – ein Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hotel Shilla 3 947,55 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 4309,878 KRW und einen Umsatz von 4 056,29 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at