Hotel Shilla öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hotel Shilla hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3728,98 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -616,000 KRW erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 1 025,69 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 016,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at