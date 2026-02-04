Hotel Shilla präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hotel Shilla stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 415,68 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hotel Shilla -1690,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 045,38 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 947,81 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1638,18 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1 037,79 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4321,200 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hotel Shilla -1625,000 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,06 Prozent auf 4 068,31 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3 947,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 4265,742 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 4 056,71 Milliarden KRW, befunden.

