Hotel Shilla: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hotel Shilla hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 536,23 KRW. Im letzten Jahr hatte Hotel Shilla einen Gewinn von -23,000 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 971,83 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hotel Shilla 1 025,45 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at