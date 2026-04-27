Hotel Shilla vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hotel Shilla präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Hotel Shilla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 149,95 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -163,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Hotel Shilla im vergangenen Quartal 1 053,49 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hotel Shilla 971,79 Milliarden KRW umsetzen können.

Experten hatten einen Gewinn von 152,82 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1 049,76 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at