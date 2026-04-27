|
27.04.2026 06:31:29
Hotel Shilla vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hotel Shilla präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Hotel Shilla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 149,95 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -163,000 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Hotel Shilla im vergangenen Quartal 1 053,49 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hotel Shilla 971,79 Milliarden KRW umsetzen können.
Experten hatten einen Gewinn von 152,82 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1 049,76 Milliarden KRW erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.