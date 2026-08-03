Hotel Shilla zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hotel Shilla lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 536,23 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hotel Shilla ein EPS von -23,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 971,83 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 1 025,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at