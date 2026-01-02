|
02.01.2026 06:31:29
Hotel101 Global A legte Quartalsergebnis vor
Hotel101 Global A ließ sich am 31.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hotel101 Global A die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
