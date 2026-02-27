Hoteles City Express SAB de CV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hoteles City Express SAB de CV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,160 MXN je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,11 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hoteles City Express SAB de CV 1,06 Milliarden MXN umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,730 MXN. Im Vorjahr waren 0,110 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,23 Milliarden MXN – ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hoteles City Express SAB de CV 4,00 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,100 MXN je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 4,22 Milliarden MXN beziffert.

