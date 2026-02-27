27.02.2026 06:31:29

Hoteles City Express SAB de CV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hoteles City Express SAB de CV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,160 MXN je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,11 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hoteles City Express SAB de CV 1,06 Milliarden MXN umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,730 MXN. Im Vorjahr waren 0,110 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,23 Milliarden MXN – ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hoteles City Express SAB de CV 4,00 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,100 MXN je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 4,22 Milliarden MXN beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen