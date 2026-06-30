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30.06.2026 13:22:00
Hoteliers fordern "Sanierungsabgabe" statt Wiener Ortstaxen-Erhöhung
Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) hat die Erhöhung der Wiener Ortstaxe mit 1. Juli 2026 von 3,2 auf 5 Prozent erneut scharf kritisiert. Die dafür notwendige Anhebung der Zimmerpreise sei "derzeit nicht drin", erklärte ÖHV-Vizepräsident Alexander Ipp am Dienstag laut Aussendung. Wien wirft er vor, mit "diesem schmerzhaften Griff in die Kassen einer Branche die Löcher in der Stadtkasse" stopfen zu wollen. Zur Budgetsanierung müssten auch andere Branchen beitragen.
Statt die Ortstaxe in der Bundeshauptstadt zu erhöhen, "wäre es fair, wenn auch andere Branchen einen prozentuellen Anteil zur Sanierung der maroden Gemeindefinanzen abliefern, nach Unternehmensgröße gestaffelt und zeitlich befristet", fordert Ipp. "Dass 444 Wiener Hotels 80 Mio. aufbringen sollen und 125.000 andere Wiener Unternehmen keinen Cent, ist nicht einzusehen."
Ursprünglich sollte ab 1. Dezember 2025 ein Satz von 8,5 Prozent gelten. Nach Protesten aus der Branche einigte man sich im vergangenen September auf eine Verschiebung und schrittweise Anpassung. Ein Jahr nach der Erhöhung auf 5 Prozent klettert die Ortstaxe dann auf 8 Prozent.
hel/tsk
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