Hoth Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hoth Therapeutics hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,900 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Hoth Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,280 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at