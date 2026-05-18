HOTLAND: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HOTLAND hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,47 JPY, nach 15,66 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 13,80 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOTLAND 12,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at