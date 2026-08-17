HOTLAND: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HOTLAND lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,17 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,01 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at