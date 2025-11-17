HOTLAND stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HOTLAND gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOTLAND ein EPS von -5,090 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 12,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at