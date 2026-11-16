HOTLAND verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HOTLAND stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 30,33 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8,09 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at