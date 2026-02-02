HOTMAN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HOTMAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 110,68 JPY gegenüber 113,03 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 8,27 Milliarden JPY gegenüber 8,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at