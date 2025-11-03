|
HOTMAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HOTMAN hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 37,43 JPY gegenüber -38,170 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,37 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOTMAN einen Umsatz von 4,21 Milliarden JPY eingefahren.
