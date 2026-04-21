WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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22.04.2026 00:10:22
Hotpot, bubble tea and sportswear: China's new exports take on the world
Made in China used to mean cheap, mass-produced goods but a new wave of Chinese brands is emerging.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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