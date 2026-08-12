Hotto Link öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hotto Link hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,50 JPY gegenüber -7,960 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 918,8 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 806,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at