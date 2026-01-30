Houlihan Lokey A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Houlihan Lokey A hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 717,1 Millionen USD – ein Plus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Houlihan Lokey A 635,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at