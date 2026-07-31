Houlihan Lokey A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Houlihan Lokey A hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Houlihan Lokey A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,42 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,70 Prozent zurück. Hier wurden 511,0 Millionen USD gegenüber 606,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at