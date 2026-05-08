Houlihan Lokey A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Houlihan Lokey A präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 635,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 666,4 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,22 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 5,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,62 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at