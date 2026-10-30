Houlihan Lokey A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Houlihan Lokey A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Houlihan Lokey A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,63 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 692,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 659,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at