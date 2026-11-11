Houlihan Lokey To Acquire Vicente & Partners

(RTTNews) - On Wednesday, Houlihan Lokey (HLI) agreed to acquire Vicente & Partners, an advisory firm specializing in the beauty, personal care, and pet health sectors in Europe and the U.S. The deal was signed on October 30, 2026.

Vicente & Partners was founded in London in 2020 by Alejandro Vicente, a former J.P. Morgan executive with over 30 years of FMCG experience.

He will join Houlihan Lokey as Managing Director, along with Partners Lidiia Gaiduk and Michelle Garcia. A total of nine employees will join Houlihan Lokey's London office.

On the NYSE, the shares are trading 0.07 percent down at $147.80.