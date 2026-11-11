Houlihan Loke a Aktie
WKN DE: A14WN3 / ISIN: US4415931009
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11.11.2026 16:53:01
Houlihan Lokey To Acquire Vicente & Partners
(RTTNews) - On Wednesday, Houlihan Lokey (HLI) agreed to acquire Vicente & Partners, an advisory firm specializing in the beauty, personal care, and pet health sectors in Europe and the U.S. The deal was signed on October 30, 2026.
Vicente & Partners was founded in London in 2020 by Alejandro Vicente, a former J.P. Morgan executive with over 30 years of FMCG experience.
He will join Houlihan Lokey as Managing Director, along with Partners Lidiia Gaiduk and Michelle Garcia. A total of nine employees will join Houlihan Lokey's London office.
On the NYSE, the shares are trading 0.07 percent down at $147.80.
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