Hour Loop: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hour Loop präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Hour Loop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at