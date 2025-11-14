Hour Loop zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hour Loop hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 31,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at