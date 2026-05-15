HOUSE DO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HOUSE DO hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 77,47 JPY, nach 27,85 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat HOUSE DO 13,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at