House Foods Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

House Foods Group veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,20 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,74 Prozent zurück. Hier wurden 75,14 Milliarden JPY gegenüber 75,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at