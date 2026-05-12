House Foods Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

House Foods Group hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 46,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das House Foods Group ein Ergebnis je Aktie von 3,42 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,37 Prozent auf 75,02 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 79,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 131,86 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 316,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 315,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at